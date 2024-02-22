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Искандярова Анжела Юнировна
Искандярова Анжела Юнировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1991
Пол
Женский
Отец
Искандяров Юнир Няимович
1967 г.р.
Мать
Искандярова Галина Дмитриевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1991
Отец:
Искандяров Юнир Няимович
Мать:
Искандярова Галина Дмитриевна
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