(Гаврикова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаврикова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Гавриков Григорий

Мать: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Свердловская обл. Россия
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