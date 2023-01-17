Попов Корнилий (Константин) Константинович
Место рождения
Дата рождения19.08.1874
Дата смерти27.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889 по 1895
Место жительства
По 1889
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1896 по 1902
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1902 по 1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1906 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1915
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1915 по 1920
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1922 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1926
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1926 по 1935
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1943 по 1945
г. Сумы, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1945 по 1948
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1948 по 1966
Смерть
27.10.1966