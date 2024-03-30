(Лаврова) Павла Флегонтовна
Место рожденияд. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
Неизвестно
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
обучалась местной церковно-приходской школе
Смерть
Неизвестно