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(Лаврова) Павла Флегонтовна

Место рождения

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Лавров Флегонт Финеесович

Мать: Лаврова Александра Константиновна

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Образование
Неизвестно
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
обучалась местной церковно-приходской школе
Смерть
Неизвестно
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