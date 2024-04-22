Данилкин Никанор Гавриилович
Место рождения
Дата рождения27.06.1911
Дата смерти06.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1944
Есть запись на сайте Память народа. Указана жена Екатерина Николаевна. Пропал без вести https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54184062/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26st... Показать все