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Данилкин Никанор Гавриилович

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Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.06.1911

Дата смерти

06.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1911

Отец: Данилкин Гавриил Павлович

Мать: Данилкина Параскева Казьмовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина Екатерина Николаевна

Смерть
06.08.1944
Есть запись на сайте Память народа. Указана жена Екатерина Николаевна. Пропал без вести https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54184062/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26st... Показать все
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