Вольхин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольхин Александр Федорович

Вольхин Александр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вольхин Федор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1975

Сын: Вольхин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Вольхина Валентина Дмитревна

Рождение ребёнка
16.07.1979

Сын: Вольхин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Вольхина Валентина Дмитревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольхина Валентина Дмитревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close