Вольхин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вольхин Федор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1975
Сын: Вольхин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Вольхина Валентина Дмитревна
Рождение ребёнка
16.07.1979
Сын: Вольхин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Вольхина Валентина Дмитревна
Бракосочетание
Неизвестно