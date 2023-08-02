Симонов Агафон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1860
Отец: Симонов Яков Артемьевич
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
05.04.1882
Сын: Симонов Георгий Агафонович
Мать ребёнка: Симонова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1883
Сын: Симонов Василий Агафонович
Мать ребёнка: Симонова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно