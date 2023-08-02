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Симонов Агафон Яковлевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1860

Отец: Симонов Яков Артемьевич

Мать: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Симонова Анастасия Дмитриевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882

Сын: Симонов Георгий Агафонович

Мать ребёнка: Симонова Анастасия Дмитриевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1883

Сын: Симонов Василий Агафонович

Мать ребёнка: Симонова Анастасия Дмитриевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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