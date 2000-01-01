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Evans William T

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Место рождения

Pulaski, Kentucky, United States

Дата рождения

1804

Дата смерти

15.01.1863

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Evans Thomas H.

Мать: Evans Lavinia

Pulaski, Kentucky, United States
Место жительства
1830
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1863
Springfield National Cemetery, 1702 East Seminole Street, Springfield, Missouri 65804, USA
: Section 9 Site 605
Смерть
15.01.1863
Missouri, USA
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