Evans William T
Место рожденияPulaski, Kentucky, United States
Дата рождения1804
Дата смерти15.01.1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Evans Thomas H.
Мать: Evans Lavinia
Pulaski, Kentucky, United States
Место жительства
1830
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1863
Springfield National Cemetery, 1702 East Seminole Street, Springfield, Missouri 65804, USA
: Section 9 Site 605
Смерть
15.01.1863
Missouri, USA