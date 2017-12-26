Демьянова Таисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1941
Дата смерти26.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941
Отец: не указан
Мать: Демьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1963
Сын: Вдовин Алексадр Анатольевич
Отец ребёнка: Вдовин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1969
Дочь: Вдовина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Вдовин Анатолий Иванович
Смерть
26.12.2017