Демьянова Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова Таисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1941

Дата смерти

26.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941

Отец: не указан

Мать: Демьянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1963

Сын: Вдовин Алексадр Анатольевич

Отец ребёнка: Вдовин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1969

Дочь: Вдовина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Вдовин Анатолий Иванович

Смерть
26.12.2017
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