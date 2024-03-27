Нафиков Габдразак (Разак Рязап Разяп Ризак) (Разак, Рязап, Разяп, Ризак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафиков Габдразак (Разак Рязап Разяп Ризак) (Разак, Рязап, Разяп, Ризак)

Место рождения

д.Карамалы Азнакаевского р-на Татарской АССР

Дата рождения

1903

Дата смерти

29.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Габделнафик (Нафыйк)

Мать: Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафикова (Шакирова) Сахипжамал

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Шакирова) Сахипжамал

Рождение ребёнка
02.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Шакирова) Сахипжамал

Рождение ребёнка
25.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Шакирова) Сахипжамал

Рождение ребёнка
10.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Шакирова) Сахипжамал

Смерть
29.12.1941
Причина смерти: На войне | 113 стрелковая дивизиявидимо, отправлен с поля боя в 494 медсанбат в д.Зинаевка
Похороны
Неизвестно

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