Нафиков Габдразак (Разак Рязап Разяп Ризак) (Разак, Рязап, Разяп, Ризак)
Место рожденияд.Карамалы Азнакаевского р-на Татарской АССР
Дата рождения1903
Дата смерти29.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Габделнафик (Нафыйк)
Мать: Закия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
02.07.1933
Рождение ребёнка
25.03.1937
Рождение ребёнка
10.06.1940
Смерть
29.12.1941
Причина смерти: На войне | 113 стрелковая дивизиявидимо, отправлен с поля боя в 494 медсанбат в д.Зинаевка
Похороны
Неизвестно