Гладкова (Замычкина) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Замычкина) Анна Никитина

Место рождения

Богородский уезд, Шаловская область, деревня Аксенок

Дата рождения

01.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881

Отец: Замычкин Никита Андреев

Мать: Замычкина Анна Павлова

Бракосочетание
18.02.1905

Муж: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: (Гладкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: (Гладкова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
24.12.1923

Сын: Гладков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Смерть
Неизвестно

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