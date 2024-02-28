Гладкова (Замычкина) Анна Никитина
Место рожденияБогородский уезд, Шаловская область, деревня Аксенок
Дата рождения01.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881
Отец: Замычкин Никита Андреев
Мать: Замычкина Анна Павлова
Бракосочетание
18.02.1905
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: (Гладкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: (Гладкова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1923
Сын: Гладков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Смерть
Неизвестно