Усманов Махмут Усманович
Место рождения
Дата рождения25.10.1918
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1938
Место жительства
С 1938 по 1939
Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946
Смерть
2006