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Усманов Махмут Усманович

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Место рождения

Адаево, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.10.1918

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Адаево, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1939
Кукмор, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2006
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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