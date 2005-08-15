Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоббель Елена Александровна

Рождение ребёнка
16.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоббель Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоббель Елена Александровна

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