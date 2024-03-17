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Березовский Александр Иванович

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Место рождения

Зенкино, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

09.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953

Отец: Березовский Иван Гаврилович

Мать: Березовская (Меснянкина) Раиса Георгиевна

Зенкино, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1976

Сын: Березовский Виталий Александрович

Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.11.1981

Сын: Березовский Владислав Александрович

Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
29.04.1990

Сын: Березовский Андрей Александрович

Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна

Томск, город Томск, Томская область

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