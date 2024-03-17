Березовский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1976
Сын: Березовский Виталий Александрович
Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
30.11.1981
Сын: Березовский Владислав Александрович
Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1990
Сын: Березовский Андрей Александрович
Мать ребёнка: Березовская (Трикилова) Елена Михайловна