Евтушенко Владимир Николаевич
Место рожденияс. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения24.08.1953
Дата смерти29.03.2015
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1953
с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
18.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Libau, Латвия
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Рождение ребёнка
06.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
29.03.2015