Евтушенко Владимир Николаевич 24.08.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Владимир Николаевич

Евтушенко Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

24.08.1953

Дата смерти

29.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1953

Отец: Евтушенко Николай Кириллович

Мать: Евтушенко (Бунина) Василиса Петровна

с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
18.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Libau, Латвия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Сросты, Егорьевский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
29.03.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.