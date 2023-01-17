Тавостин Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1960
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
До революции был мальчиком отправлен в Санкт-Петербург в посудо-хозяйственную лавку работать. Работал рассыльным по доставке. Революцию встретил в Петрограде. После революции вернулся домой, в деревню... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тавостин Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тавостин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кира Михайловна
Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область