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Тавостин Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тавостин Игнатий Иванович

Мать: Тавостина Прасковья Петровна

До революции был мальчиком отправлен в Санкт-Петербург в посудо-хозяйственную лавку работать. Работал рассыльным по доставке. Революцию встретил в Петрограде. После революции вернулся домой, в деревню... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тавостин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тавостин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кира Михайловна

Мать ребёнка: Тавостина Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавостина Клавдия Григорьевна

Смерть
1960
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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