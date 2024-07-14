Кулакова Ирина Владимировна 30.07.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулакова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехва Мария Владимировна

Отец ребёнка: Орехва Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехва Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Орехва Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехва Владимир Иванович

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