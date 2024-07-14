Кулакова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехва Мария Владимировна
Отец ребёнка: Орехва Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехва Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Орехва Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно