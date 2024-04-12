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Липкин Алексей Васильевич

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Липкин Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Липкин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Липкина Афимья Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Липкина Афимья Семеновна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Афимья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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