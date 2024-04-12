Липкин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Липкин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Липкина Афимья Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Липкина Афимья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Афимья Семеновна
Смерть
Неизвестно