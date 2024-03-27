Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1874
Дата смерти1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Бракосочетание
23.10.1892
Муж: Федосов Никита
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Федосов Никита
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Федосов Семён
Отец ребёнка: Федосов Никита
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Бычкова Елена
Отец ребёнка: Федосов Никита
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Федосов Никифор
Отец ребёнка: Федосов Никита
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Тевс Антонина
Отец ребёнка: Федосов Никита
г. Оренбург
Смерть
1945
село Дмитриевка