Хазиахметова Фарига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1931
Сын: Давлетьянов Минзагир
Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян
Касиярово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Давлетьянов Канафи
Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1944
Сын: Давлетьянов Гадият
Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян
Смерть
Неизвестно