Хазиахметова Фарига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиахметова Фарига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
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1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Рождение ребёнка
02.05.1931

Сын: Давлетьянов Минзагир

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Касиярово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Давлетьянов Канафи

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Рождение ребёнка
1944

Сын: Давлетьянов Гадият

Отец ребёнка: Хазиахметов (Хазияхметов) Давлетьян

Смерть
Неизвестно

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