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Петров тимофей петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кириллов петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова анна прохоровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Тимофеева анастасия тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Тимофеева ксенья тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тимофеева февронья тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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