Петров тимофей петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Кириллов петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Тимофеева анастасия тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Тимофеева ксенья тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тимофеева февронья тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно