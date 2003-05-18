Шундалова (Иванова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.08.1909 ст.
Дата смерти18.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.
Отец: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Шундалов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шундалов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1940
Отец ребёнка: Шундалов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2003