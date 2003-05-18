Шундалова (Иванова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шундалова (Иванова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Стан, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.08.1909 ст.

Дата смерти

18.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.

Отец: Иванов Михаил Иванович

Мать: Иванова Анна Владимировна

Стан, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Шундалов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шундалов Иван Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Шундалов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шундалов Иван Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шундалов Иван Иванович

Смерть
18.05.2003
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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