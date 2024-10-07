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Полунин Кирилл Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1643

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643

Отец: Полунин Юрий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Полунин Тит Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Полунин Андрей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Полунин Устин Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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