Полунин Кирилл Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1643
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643
Отец: Полунин Юрий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Полунин Андрей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно