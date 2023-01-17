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Павловский Евтихий Данилович

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павловская Фекла Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Павловская Феодосия Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Павловская Дарья Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Синклитикия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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