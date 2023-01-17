Павловский Евтихий Данилович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павловская Фекла Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Павловская Феодосия Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Павловская Дарья Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская Синклитикия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно