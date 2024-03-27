Майнбург Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майнбург Климентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майнбург Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1927

Дочь: Даниленко Ида Климентьевна

Мать ребёнка: Майнбург Любовь

г. Якутск
Рождение ребёнка
1933

Сын: Майнбург Алексей Климентьевич

Мать ребёнка: Майнбург Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майнбург Любовь

Смерть
?.08.1943
Якутия
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