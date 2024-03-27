Майнбург Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майнбург Михаил
Рождение ребёнка
04.05.1927
Дочь: Даниленко Ида Климентьевна
Мать ребёнка: Майнбург Любовь
г. Якутск
Рождение ребёнка
1933
Сын: Майнбург Алексей Климентьевич
Мать ребёнка: Майнбург Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майнбург Любовь
Смерть
?.08.1943
Якутия