Балдак Антон Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - крестьянин деревни Карповцы Берестовицкой волости Гродненского уезда и губернии.
Рождение ребёнка
14.01.1916 ст.
Мать ребёнка: Балдак Павла Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Ахтырки Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдак Павла Михайловна
Смерть
Неизвестно