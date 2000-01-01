Эйхенлауб (Eichenlaub) Антон (Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйхенлауб (Eichenlaub) Антон (Antonius)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эйхенлауб Михаэль

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1749

Жена: Дек Анна Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эйхенлауб Мария Анна

Мать ребёнка: Дек Анна Катарина

Смерть
Неизвестно
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