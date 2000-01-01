Эйхенлауб (Eichenlaub) Антон (Antonius)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эйхенлауб Михаэль
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1749
Жена: Дек Анна Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эйхенлауб Мария Анна
Мать ребёнка: Дек Анна Катарина
Смерть
Неизвестно