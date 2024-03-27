Нифанин Степан Васильевич
Место рожденияд.Василево Архангельской обл.
Дата рождения1899
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Нифанин Василий Матвеевич
д.Василево Архангельской обл.
Рождение ребёнка
12.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нифанина Анастасия Егоровна
д.Василево Архангельской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нифанина Анастасия Егоровна
д.Василево Архангельской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
73 rifle division (2ф)
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
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