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Нифанин Степан Васильевич

Место рождения

д.Василево Архангельской обл.

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Нифанин Василий Матвеевич

Мать: не указана

д.Василево Архангельской обл.
Рождение ребёнка
12.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нифанина Анастасия Егоровна

д.Василево Архангельской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нифанина Анастасия Егоровна

д.Василево Архангельской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифанина Анастасия Егоровна

Военная служба
Неизвестно
73 rifle division (2ф)
Смерть
?.12.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
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