Евдокея Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Козьма Якимов (Ич)
Отец ребёнка: Яким Фролов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Прасковья Якимова (Вна)
Отец ребёнка: Яким Фролов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Фролов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно