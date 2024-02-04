Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Токмакова (Токмакова) Февронья Фатиевна
Отец ребёнка: Токмаков Фатий Давыдович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Токмаков Савелий Фатиевич
Отец ребёнка: Токмаков Фатий Давыдович
Смерть
Неизвестно