Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Фатий Давыдович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Токмакова (Токмакова) Февронья Фатиевна

Отец ребёнка: Токмаков Фатий Давыдович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Токмаков Савелий Фатиевич

Отец ребёнка: Токмаков Фатий Давыдович

Смерть
Неизвестно

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