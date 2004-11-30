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Колондаев Василий Фёдорович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.08.1926

Дата смерти

30.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1953

Дочь: Колондаева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.01.1955

Сын: Колондаев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Колондаев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.11.2004
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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