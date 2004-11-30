Колондаев Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения24.08.1926
Дата смерти30.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1953
Дочь: Колондаева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1955
Сын: Колондаев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1956
Сын: Колондаев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2004