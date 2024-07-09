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Гришина Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гришин Егений Федорович

Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гришин Александр Федорович

Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гришин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гришин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гришина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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