Гришина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гришин Александр Федорович
Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гришин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гришина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Гришин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно