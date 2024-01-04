Милованкина (Дубровская) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованкина (Дубровская) Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Даниелян Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1978

Сын: Милованкин Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.11.1982

Дочь: Антонова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1988

Дочь: Белоусова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич

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