Милованкина (Дубровская) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Даниелян Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.10.1978
Сын: Милованкин Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.11.1982
Дочь: Антонова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1988
Дочь: Белоусова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Милованкин Яков Дмитриевич