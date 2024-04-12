Засыпкин Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Захаров Иван Андреевич
Мать: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Засыпкин Лукьян Максимович
Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бастрыкина Гликерия Засыпкина
Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Засыпкин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Засыпкина Ирина Зотовна
Смерть
Неизвестно