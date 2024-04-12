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Засыпкин Максим Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Засыпкин Лукьян Максимович

Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бастрыкина Гликерия Засыпкина

Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Засыпкин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Засыпкина Ирина Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Ирина Зотовна

Смерть
Неизвестно
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