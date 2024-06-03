Зорков Александр
Место рожденияПенза
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пенза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоркова Марина Александровна
Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно