Зорков Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗорков Александр

Зорков Александр

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Место рождения

Пенза

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоркова Марина Александровна

Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоркова Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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