Федосеева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Юлия Киприяновна
Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Григорий Киприянович
Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1937
Дочь: Федосеева Татьяна Киприяновна
Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич
Рождение ребёнка
09.07.1941
Сын: Федосеев Павел Киприянович
Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич
Смерть
1984