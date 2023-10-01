Федосеева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Юлия Киприяновна

Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Григорий Киприянович

Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич

Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Федосеева Татьяна Киприяновна

Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич

Рождение ребёнка
09.07.1941

Сын: Федосеев Павел Киприянович

Отец ребёнка: Федосеев Киприян Яковлевич

Смерть
1984

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