Горшков Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Горшков Николай Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Горшков Никита Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Лобушкина Клавдия Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Горшков Яков Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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