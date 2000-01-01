Горшков Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Горшков Николай Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Горшков Никита Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Лобушкина Клавдия Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Горшков Яков Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно