Миронова (Звиздина) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Звиздина) Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Звиздин Федот Иванович

Мать: Звиздина Елена

Рождение ребёнка
28.04.1940

Дочь: Федорова Нонна

Отец ребёнка: Миронов Николай Петрович

Поповка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1947

Сын: Кронрод Борис

Отец ребёнка: Кронрод Марк Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кронрод Марк Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Николай Петрович

Смерть
1996
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