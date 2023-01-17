Миронова (Звиздина) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Звиздин Федот Иванович
Мать: Звиздина Елена
Рождение ребёнка
28.04.1940
Дочь: Федорова Нонна
Отец ребёнка: Миронов Николай Петрович
Поповка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1947
Сын: Кронрод Борис
Отец ребёнка: Кронрод Марк Александрович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996