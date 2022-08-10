Лукинова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1982
Отец: Логвинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.08.2006
Сын: Лукинов Ермолай Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.2008
Дочь: Лукинова Глафира Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2010
Дочь: Лукинова Агафья Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2016
Дочь: Лукинова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности