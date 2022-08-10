Лукинова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1982

Отец: Логвинов Иван Иванович

Мать: Логвинова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.2006

Сын: Лукинов Ермолай Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.2008

Дочь: Лукинова Глафира Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2010

Дочь: Лукинова Агафья Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.2016

Дочь: Лукинова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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