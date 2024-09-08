Елисеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Фаина Сергеевна
Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно