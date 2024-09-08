Елисеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева Анастасия

Елисеева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Фаина Сергеевна

Отец ребёнка: Елисеев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.