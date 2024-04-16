Попова (Алгазина) Наталья Ивановна
Место рожденияОмская обл. с.Седельниково
Дата рождения31.05.1978
Дата смерти16.04.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Отец: Алгазин Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Медецинская сестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.2024