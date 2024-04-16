Попова (Алгазина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Алгазина) Наталья Ивановна

Место рождения

Омская обл. с.Седельниково

Дата рождения

31.05.1978

Дата смерти

16.04.2024

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978

Отец: Алгазин Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Медецинская сестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.2024

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