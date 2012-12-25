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Ключко Василий Яковлевич

Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н

Дата рождения

14.03.1957

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ключко Екатерина Васильевна

Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
21.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
25.12.2012
с.степное Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район
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