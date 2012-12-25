Ключко Василий Яковлевич
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н
Дата рождения14.03.1957
Дата смерти25.12.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н
Рождение ребёнка
21.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н
Смерть
25.12.2012
с.степное Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район