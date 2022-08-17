Качина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1892

Дата смерти

29.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1918

Дочь: Мартюшева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин александр Алексеевич

Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысь Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин иван Алексеевич

Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Алексей Арсентьевич

Смерть
29.10.1972
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