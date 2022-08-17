Качина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1892
Дата смерти29.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1918
Дочь: Мартюшева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин александр Алексеевич
Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысь Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Качин Алексей Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1972