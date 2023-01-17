Свитанько (Приходько) Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1916
Дата смерти15.06.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916
Отец: Приходько Анисим
Мать: Приходько Антонина
по документам дата 07.01.1918 - увеличено для трудоустройства
Бракосочетание
15.06.1939
Рождение ребёнка
20.09.1949
Дочь: Маюнова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Свитанько Алексей Назарович
Киев, Киевский уезд
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Эмиграция
1953
остров Парамушир, Северные Курилы, с. Шелехово
супругу предложили работу на рыбзаводе
Смерть
15.06.1989
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область