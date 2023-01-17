Свитанько (Приходько) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитанько (Приходько) Екатерина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1916

Дата смерти

15.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1916

Отец: Приходько Анисим

Мать: Приходько Антонина

по документам дата 07.01.1918 - увеличено для трудоустройства
Бракосочетание
15.06.1939

Муж: Свитанько Алексей Назарович

Рождение ребёнка
20.09.1949

Дочь: Маюнова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Свитанько Алексей Назарович

Киев, Киевский уезд
приемные родители, сведения о родных родителях отсутствуют, была подброшена в дом малютки.
Эмиграция
1953
остров Парамушир, Северные Курилы, с. Шелехово
супругу предложили работу на рыбзаводе
Смерть
15.06.1989
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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