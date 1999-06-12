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Аршинов Иван Григорьевич

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Место рождения

Орловская область, Кромской район, село Ломовец

Дата рождения

23.09.1928

Дата смерти

03.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928

Отец: Аршинов Григорий

Мать: Аршинова Анна Михайловна

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Аршинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.04.1956

Дочь: Левенкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
14.05.1962

Сын: Аршинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична

Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Смерть
03.09.1969
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