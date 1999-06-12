Аршинов Иван Григорьевич
Место рожденияОрловская область, Кромской район, село Ломовец
Дата рождения23.09.1928
Дата смерти03.09.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928
Отец: Аршинов Григорий
Мать: Аршинова Анна Михайловна
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Аршинова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.04.1956
Дочь: Левенкова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Рождение ребёнка
14.05.1962
Мать ребёнка: Аршинова Татьяна Никитична
Орловская область, Кромской район, село Ломовец
Смерть
03.09.1969