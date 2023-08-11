Рахимов Ахмет Гиниятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Ахмет Гиниятович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Фирдус Ахметович

Мать ребёнка: Рахимова Хадича Файзрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Ильяс Ахметович

Мать ребёнка: Рахимова Хадича Файзрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Марат Ахметович

Мать ребёнка: Рахимова Хадича Файзрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Азат Ахметович

Мать ребёнка: Рахимова Хадича Файзрахмановна

Рождение ребёнка
11.01.1967

Дочь: Шарафутдинова (Рахимова) Ильсеяр Ахметовна

Мать ребёнка: Рахимова Хадича Файзрахмановна

Смерть
Неизвестно

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