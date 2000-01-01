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Иголкин Сергей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1916 год - крестьянин села (местечка) Грунь Зеньковского уезда Полтавской губернии.
Рождение ребёнка
21.01.1916 ст.

Сын: Иголкин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Иголкина Марфа Николаевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Ахтырки Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иголкина Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно
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