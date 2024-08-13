Власова (Власова) Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Домника Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Власов Яков Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Власов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1856

Сын: Власов Казьма Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1872
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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