Власова (Власова) Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Власов Яков Иванович
Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.02.1852
Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1856
Отец ребёнка: Власов Иван Григорьевич
Смерть
1872