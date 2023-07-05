Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тарас Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хрестина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Денис Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елисавета Никифоровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Марья Стефановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семен Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Роман Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1842
Рождение ребёнка
1844
Сын: Афонасий Никифорович
Мать ребёнка: Анна