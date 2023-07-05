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Никифор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тарас Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хрестина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Денис Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елисавета Никифоровна

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Марья Стефановна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семен Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Роман Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1842
Рождение ребёнка
1844

Сын: Афонасий Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

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