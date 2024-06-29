Озерова Любовь Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.
Дочь: Озерова Александра Александрова
Отец ребёнка: Озеров Александр Дмитриев
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно