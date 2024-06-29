Озерова Любовь Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова Любовь Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.

Дочь: Озерова Александра Александрова

Отец ребёнка: Озеров Александр Дмитриев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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